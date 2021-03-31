Son dakika... Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü Hindistan'da, ikinci dalganın nisanda zirve yapabileceği öngörüldü

Son dakika haberi... Dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği 3. ülke olan Hindistan'da, 100 gün sürmesi beklenen ikinci dalganın nisanda zirve yapabileceği belirtildi.

Dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği 3. ülke olan Hindistan'da, 100 gün sürmesi beklenen ikinci dalganın nisanda zirve yapabileceği belirtildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 53 bin 480 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 12 milyon 149 bin 335'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 354 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümler 162 bin 468'e yükseldi.

Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 11 milyon 434 bin 301'e çıkarken, tedavisi devam eden hastaların sayısı 552 bin 566 olarak kayıtlara geçti.

Vakaların çoğu 6 eyaletten

En çok vakanın görüldüğü Maharaştra eyaletinde son 24 saatte 27 bin 918 yeni vaka tespit edildi.

BrihanMumbai Belediyesi, Maharaştra'nın başkenti Mumbai'de bulunan özel hastanelerdeki yatakların yüzde 80'inin Kovid-19 hastalarına ayrılmasına karar verdi.

Ülke genelindeki toplam vakaların yüzde 75'inden fazlası Maharaştra, Pencap, Karnataka, Madhya Pradeş, Tamil Nadu ve Gucerat eyaletlerinde görüldü.

Son 24 saatte Karnataka'da 2 bin 975, Kerala'da 2 bin 389, Tamil Nadu'da 2 bin 342, Gucerat'da 2 bin 220, Pencap'ta 2 bin 188 ve Madhya Pradeş'de 2 bin 173 vaka tespit edildi.

Holi kutlamaları ve seçimler, vakaları artırdı

British Medical Journal (BMJ) dergisinde yayımlanan araştırmada, Kovid-19 önlemlerinin hiçe sayılarak geleneksel "Holi" bahar festivalinin kutlanmasının ve 5 eyalette seçime gidilmesinin vakalardaki artışa neden olduğu kaydedildi.

Ülkede, Kovid-19'un yeni türlerinin tespit edildiğine işaret edildi.

Ancak saptanan yeni türdeki vaka sayısının, ülkede son dönemde görülen artışa gerekçe gösterilecek kadar yüksek olmadığı vurgulandı.

Bu arada vakalardaki artış nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağına dair sorular gündeme geldi.

BMJ'nin araştırmasında, bu soruya, eyalet başbakanlarının vakalardaki artışın sürmesi durumunda yasakların gelebileceğine yönelik açıklamalarıyla yanıt verildi.

"Durum kontrol altında"

Yerel medyadaki haberlere göre, Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, vakaların artışıyla ilgili "Durum kontrol altında." dedi.

Vardhan, ancak yine de salgınla ilgili alınan önlemler konusunda rahat davranılmaması uyarısında bulundu.

Ülkedeki en az 430 bölgede, son 28 günde tek bir vaka dahi bildirilmediğinin altını çizen Vardhan, 7 Kovid-19 aşı adayının daha klinik deneme aşamasında olduğunu belirtti.

Hindistan'da 16 Ocak'ta başlatılan aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar 61 milyon 113 bin 354 kişiye aşı yapıldı.

İkinci dalga nisanda zirve yapabilir

Hintli uzmanların raporunda, ülkede ikinci dalganın 15 Şubat'ta başladığı belirtildi. 100 gün sürmesi beklenen bu dalganın nisan ortasında zirve yapmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, birinci dalgadan daha şiddetli geçmesi beklenen ikinci dalgaya tek çözümün de toplu aşılama olduğu kaydedildi.

Ülkede, 97 bin 859 vakanın tespit edildiği 16 Eylül'de en yüksek günlük vaka kaydedilmişti.

Vakalarla iyileşenler arasındaki makas açılıyor

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesindeki grafiğe göre, "yeni vakalar ve yeni iyileşenler" arasındaki fark açılıyor.

Tespit edilen günlük vakaların sayısı 1 Mart'ta 11 bin 563 iken, 15 Mart'ta 24 bin 437'ye, 30 Mart'ta 53 bin 158'e çıktı.

Diğer yandan 1 Mart'ta 11 bin 990 olan iyileşenlerin sayısı ise 15 Mart'ta 20 bin 186'ya, 30 Mart'ta 41 bin 223'e yükseldi.

Buna göre, 1 Mart'ta iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısından 427 fazlayken, ilerleyen günlerde bu fark tersine döndü ve 30 Mart'ta vaka sayısı, iyileşenlerin sayısından 11 bin 935 fazla oldu.

Martın ikinci haftasında ölü sayısı artışa geçti

Salgının hızının yüksek olduğu eylül-ekim döneminde en yüksek günlük ölü sayısının 1000 olduğu ülkede, bu rakam şubatta bir hayli düştü.

Şubat boyunca ve martın ilk haftasında kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı 120 olurken, bu durum martın ikinci haftasında aksine döndü.

Martın son haftasına gelindiğinde günlük ölü sayısı 200 sınırına dayandı.

27-28-29 Mart'ta günlük ortalama 306 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

"Worldometers"a göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen