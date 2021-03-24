Son dakika! Kovid-19 vaka sayısı 1'e düşen Altekma, İnegöl Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
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Son dakika! Kovid-19 vaka sayısı 1'e düşen Altekma, İnegöl Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

24.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:58
Son dakika! Kovid-19 vaka sayısı 1'e düşen Altekma, İnegöl Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 1'e düşen Altekma, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off etabında İnegöl Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 1'e düşen Altekma, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off etabında İnegöl Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Altekma Spor Kulübünün açıklamasında, takımda karantinası sona eren teknik ekip ve oyunculara yapılan Kovid-19 testlerinin, 1 oyuncu hariç negatif sonuçlandığı belirtildi.

Takımın, İnegöl Belediyespor ile karşılaşacağı play-off 7-8'incilik ilk maçının hazırlıklarına başladığı bildirildi.

Daha önce takımda 12 pozitif vaka olduğunu duyuran Altekma, 13 Mart Cumartesi günü Halkbank'la oynayacağı AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçına ve 22 Mart Pazartesi günü Spor Toto ile karşılaşacağı AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final müsabakasına çıkamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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