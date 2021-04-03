Son dakika: Kovid-19 Tunus'ta 47, Fas'ta 10 can daha aldı
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Son dakika: Kovid-19 Tunus'ta 47, Fas'ta 10 can daha aldı

Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel
Son dakika: Kovid-19 Tunus'ta 47, Fas'ta 10 can daha aldı

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 47, Fas'ta 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 47, Fas'ta 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 nedeniyle 47 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 8 bin 890'a yükseldi.

Açıklamada, 1623 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 256 bin 931'e çıktığı, 218 bin 377 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, geçen haftalarda yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif vakalarda yüzde 19'luk artış görüldüğünü belirtti.

İngiltere varyantı virüse yakalananların sayısının 144 olduğunu aktaran Bakan, salgında üçüncü dalgaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Haziran ayına kadar 3 milyon, yıl sonuna kadar 5,5 milyon kişiyi aşılamayı planladıklarını dile getiren Bakan Mehdi, aşı olanların sayısının 63 bin 377 olduğunu kaydetti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin öldüğü, 581 kişinin testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Son verilerle toplam can kaybının 8 bin 835, vaka sayısının 497 bin 257, iyileşenlerin sayısının da 484 bin 224 olduğu aktarıldı.

Öte yandan Fas Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalardan etkilenen sektörlerde çalışanlara mali tazminat ödemesinin hazirana kadar uzatıldığı belirtildi.

Çalışanlarına ödeme yapılacak sektörlerin; turizm şirketleri, restoranlar, parti, etkinlik ve toplantı organizasyonları, spor ve eğlence mekanları, basın, kültür endüstrisi, özel spor salonları ve kreşler olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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