Son dakika... Kovid-19 tedbirlerine uymayan 650 kişiye 2 milyon lira ceza uygulandı
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Son dakika... Kovid-19 tedbirlerine uymayan 650 kişiye 2 milyon lira ceza uygulandı

26.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:36

Son dakika gelişmesine göre Van'da polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde belirlenen tedbirlere uymayan 650 kişiye 2 milyon 47 bin 500 lira ceza kesildi.

Van'da polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde belirlenen tedbirlere uymayan 650 kişiye 2 milyon 47 bin 500 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Ekim-26 Kasım tarihlerinde toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 238 sürücü ve 412 yolcuya, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine muhalefet etmekten toplam 2 milyon 47 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Son dakika... Kovid-19 tedbirlerine uymayan 650 kişiye 2 milyon lira ceza uygulandı
Son dakika... Kovid-19 tedbirlerine uymayan 650 kişiye 2 milyon lira ceza uygulandı
Son dakika... Kovid-19 tedbirlerine uymayan 650 kişiye 2 milyon lira ceza uygulandı
Son dakika... Kovid-19 tedbirlerine uymayan 650 kişiye 2 milyon lira ceza uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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