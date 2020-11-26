Son dakika... Kovid-19 tedbirlerine uymayan 650 kişiye 2 milyon lira ceza uygulandı

Son dakika gelişmesine göre Van'da polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde belirlenen tedbirlere uymayan 650 kişiye 2 milyon 47 bin 500 lira ceza kesildi.

Van'da polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde belirlenen tedbirlere uymayan 650 kişiye 2 milyon 47 bin 500 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Ekim-26 Kasım tarihlerinde toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 238 sürücü ve 412 yolcuya, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine muhalefet etmekten toplam 2 milyon 47 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı