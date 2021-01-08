Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yapan polisten kaçan şüpheliler yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama yapan polisin "dur" ihtarına uymayan 3 kişi yakalandı.

Ekiplerin ihtarına rağmen durmayan 46 AAL 440 plakalı otomobil sürücüsü H.G. ve yanındaki iki arkadaşı, kovalamaca sonrası Orhan Gazi Mahallesi'nde aracı terk ederek kaçmaya çalıştı.

Şüpheliler, Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya olarak yakalandı.

Sürücü H.G'ye alkollü araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, trafikten men araçla trafiğe çıkmak gibi suçlardan 3 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman