Son dakika! Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika! Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

01.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 01.12.2020 21:06
Son dakika! Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Yeni önlemler doğrultusunda hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'den yarın 05.00'e kadar uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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