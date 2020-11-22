Son Dakika | Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

22.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 22.11.2020 10:18
Son Dakika | Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda ilk uygulaması dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 10.00'da sona erdi.

Bu akşam saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

İlgili Haberler

Son Dakika! Korona tedbirleri kapsamında dün 20.00'de ülke genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarıyla sona erdi
Son Dakika! Korona tedbirleri kapsamında dün 20.00'de ülke genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarıyla sona erdi
Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (4)
Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (4)
ŞANLIURFA - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ŞANLIURFA - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Donald Trump Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mert Fırat İdil Fırat Şafak Sezer Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Caner Erkin Sergio Perez Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Tüm Haberler Bursa Kasım Medya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 10:18:32. #1.15#
title