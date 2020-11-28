Son dakika... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

28.11.2020 21:04 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:09

Gelen son dakika haberlerine göre Ağrı'da Kovid-19 sessizliği Boş kalan cadde ve sokaklar Polis ekiplerinin devriye gezmesi AĞRI - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Ağrı'da Kovid-19 sessizliği

Boş kalan cadde ve sokaklar

Polis ekiplerinin devriye gezmesi AĞRI - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (4)
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (1)
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (1)
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