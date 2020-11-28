Son dakika... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
28.11.2020 21:04 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:09
Gelen son dakika haberlerine göre Ağrı'da Kovid-19 sessizliği Boş kalan cadde ve sokaklar Polis ekiplerinin devriye gezmesi AĞRI - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Ağrı'da Kovid-19 sessizliği
Boş kalan cadde ve sokaklar
Polis ekiplerinin devriye gezmesi AĞRI - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez