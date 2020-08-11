Son Dakika | Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Son Dakika | Kovid-19 tedbirleri denetimi

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri Adana'da da gerçekleştirildi.

Son Dakika | Kovid-19 tedbirleri denetimi
11.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:12

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri Adana'da da gerçekleştirildi.

Merkez Çukurova ilçesinde Kaymakam Mustafa Kaya ve İlçe Emniyet Müdürü Tansel Orakoğlu'nun katılımıyla Şehitler Bulvarı'nda maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda denetim yapıldı, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Pozantı ilçesinde Kaymakam Nurettin Yavuz, Belediye Başkanı Mustafa Çay ve diğer ilgililerin katılımıyla lokanta, berber, kahvehane ve aile çay bahçelerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

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Kaynak: AA

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