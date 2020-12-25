Son dakika! Kovid-19 tedavisi tamamlanan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ataman taburcu oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir süre önce yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kentteki bir hastanede tedavi altına alınan Ataman, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde istirahat ettiğini belirterek, tedavisi süresince kendisiyle yakından ilgilerinden sağlık çalışanları ile 'geçmiş olsun' dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Ataman, salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi konusunda da çağrı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay