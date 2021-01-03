Son dakika! Kovid-19 tedavisi gören Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu, hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika! Kovid-19 tedavisi gören Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu, hastanede hayatını kaybetti

03.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:36
Son dakika! Kovid-19 tedavisi gören Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu, hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Yuvası Müdürlüğünde çalışan 53 yaşındaki Kurşunoğlu, geçen ay başında Kovid-19 şüphesiyle test yaptırdı.

Testi pozitif çıkan Kurşunoğlu, bir süre evde karantinada kaldıktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurşunoğlu, son olarak sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde bu sabah yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Kurşunoğlu'nun yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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