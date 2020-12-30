Son dakika: Kovid-19 tedavisi gördüğü Almanya'dan dönen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Genelkurmay Başkanı ile görüştü
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Son dakika: Kovid-19 tedavisi gördüğü Almanya'dan dönen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Genelkurmay Başkanı ile görüştü

30.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 23:10
Son dakika: Kovid-19 tedavisi gördüğü Almanya'dan dönen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Son dakika haberleri: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, iki aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Almanya'dan ülkesine dönmesinin ardından ilk olarak Genelkurmay Başkanı Said Şangariha ile görüştü.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, iki aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Almanya'dan ülkesine dönmesinin ardından ilk olarak Genelkurmay Başkanı Said Şangariha ile görüştü.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Genelkurmay Başkanı Şangariha ile çalışma oturumu gerçekleştirdi.

Şangariha Tebbun'a ülkedeki durumlar ve komşu ülkeler ile sınırdaki gelişmelere ilişkin bir rapor sundu.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavisi için 28 Ekim'de giddiği Almanya'yadan dün ülkesinde dönmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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