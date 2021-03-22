Son Dakika | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Son dakika haberleri: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 124 milyon 75 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 730 bini, iyileşenlerin sayısı 99 milyon 975 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 124 milyon 75 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 730 bini, iyileşenlerin sayısı 99 milyon 975 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 527 bine, Brezilya'da 11 milyon 998 bine, Hindistan'da 11 milyon 684 bine ve Rusya'da 4 milyon 466 bine ulaştı.

AstraZeneca aşısının ABD'de devam eden 3. faz çalışmalarında yüzde 79 etkili olduğu bildirilirken, ABD'nin New York eyaletinde, aşılama sırasının 50 yaş ve üstüne geldiği açıklandı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sıkı kısıtlamalar sonucu ülke ekonomisinin ilk çeyrekte keskin şekilde daralabileceğini belirtirken kısıtlamalardan etkilenen turizm sektörü çalışanları, halkın "güvenli seyahat" yapabilmesi için hükümetten strateji geliştirmesi talebinde bulundu.

Yunanistan'da, hükümetin Kovid-19 nedeniyle devlet hastanelerinde oluşan yoğunluğun azaltılması için özel sektörde çalışan doktorlara "Ulusal Sağlık Sistemi'ne dahil olun" çağrısına yeterli olumlu yanıt alınamayınca, "seferberlik" ilan edileceği bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de küçük ölçekli işletmeciler kentte sıkılaştırılan Kovid-19 tedbirlerini protesto için hükümet binasının önünde toplandı.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, ülkede, Kovid-19'a karşı geliştirilen CanSino ve Covishield aşılarına onay verildiğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 6 milyon 300 bin kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını belirterek "Ben de yarın aşılanma niyetindeyim." dedi.

Japonya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında başkent Tokyo ve çevresinde uygulanan olağanüstü hal kaldırılırken, Japonya Pfizer'dan sipariş ettiği aşıların altıncı kısmını teslim aldı.

Kongo Cumhuriyeti'ndeki muhalif başkan adaylarından Guy-Brice Parfait Kolelas, Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 12 Nisan'da başlaması öngörülen ve 2'nci defa Kovid-19 gölgesinde geçecek ramazan ayı için şimdiden yeni tedbirler aldı. Buna göre, camilerin açık olacağı ancak teravih namazları için sınırlı sayıda kişinin içeri alınacağı bilgisine yer verilirken, camilerde Kur'an-ı Kerim'in dağıtılmayacağı, yerine e-kitap şeklinde okunmasına müsaade edileceği belirtildi.

???????Morityus, Hindistan'ın Kovid-19'a karşı ürettiği Covaxin aşısını kullanmaya başladı.

Güney Afrika, ülkede görülen Kovid-19'un mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle kullanamadığı 1 milyon doz AstraZeneca aşısını sattığını duyurdu.

Tayvan'da, sağlık çalışanlarına AstraZeneca aşısının ilk dozu uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija