Kovid-19 salgınında düşük riskli iller arasında yer alan Iğdır'da tedbirler titizlikle sürdürülecek
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Kovid-19 salgınında düşük riskli iller arasında yer alan Iğdır'da tedbirler titizlikle sürdürülecek

04.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:32

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre düşük riskli iller arasında yer alan kentte vaka sayısının sıfırlanması için denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre düşük riskli iller arasında yer alan kentte vaka sayısının sıfırlanması için denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.

Sarıibrahim, koronavirüs riskinin en az olduğu iller arasındaki Iğdır'da uygulanması planlanan tedbirler ve atılacak adımlara ilişkin, valilik önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülkenin yaklaşık bir yıldır Kovid-19'a karşı mücadele verdiğini anımsatan Sarıibrahim, "Bütün ülkemiz gibi Iğdır'da bu mücadelenin içerisinde. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan kabine sonrasında artık illerimizde farklı bir değerlendirme sürecine geçildi. Yeni sürecimiz artık kontrollü bir normalleşme süreci olacak." dedi.

Vali Sarıibrahim, Iğdır'ın salgın oranlarına göre en iyi illerden biri olduğunu hatırlatarak, "Bu normalleşme sürecinde geçen yaz sonunda yaşadığımız süreci unutmamamız gerektiği kanaatindeyiz. Iğdırlı hemşehrilerimiz ile tekrar bir kapanma süreci yaşamadan, mavi rengi Iğdır'ımızın üzerinde sürekli tutarak tedbirlere devam etmek istiyoruz. Tedbirler doğrultusunda yeni bir denetim süreci başlayacak. Denetimlerimiz daha dinamik olacak, kurum amirlerimizin sahada olduğu bir dönem yaşayacağız. Bu denetim sürecinde önceliğimiz insanların, işletmelerin uyarılması. Açtığımız işletmeleri tekrar kapatmak istemiyoruz, bunun için tedbir almak zorundayız." diye konuştu.

"Mücadele vaka sayısı sıfır olmadan ilimizde bitmeyecek"

Kafeler, düğünler ve cenazelerde tedbirlerin titizlikle uygulanacağının altını çizen Sarıibrahim, şöyle devam etti:

"Kafelerin, düğün işletme sahiplerinin duyarlılığına ihtiyacımız var. Kişi sayılarını ve kontrollerini onlar yapacak, bizler yardımcı olacağız. Bu bir normalleşme süreci ama bu mücadele vaka sayısı sıfır olmadan ilimizde bitmeyecek. Hem ülkemizde hem ilimizde vaka sayısı sıfır oluncaya kadar denetimlerimiz devam edecek. İnsanları uyarmaya, doğru şekilde hareket etmelerini sağlamaya çalışacağız."

Tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması gerektiğini vurgulayan Sarıibrahim, "Sokağa çıkma kısıtlamaları belli saatler aralığında devam ediyor. Vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamalarına riayet etme noktasında desteklerine ihtiyacımız var. Bunu güvenlik birimlerimizle kontrol edeceğiz, takipçisi olacağız. Bu tam normale döndüğümüz bir süreç değil kontrollü normalleşme sürecidir." ifadelerini kullandı.

Sarıibrahim'in açıklaması sırasında, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün ve Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit de hazır bulundu.

Kovid-19 salgınında düşük riskli iller arasında yer alan Iğdır'da tedbirler titizlikle sürdürülecek
Kovid-19 salgınında düşük riskli iller arasında yer alan Iğdır'da tedbirler titizlikle sürdürülecek
Kovid-19 salgınında düşük riskli iller arasında yer alan Iğdır'da tedbirler titizlikle sürdürülecek
Kovid-19 salgınında düşük riskli iller arasında yer alan Iğdır'da tedbirler titizlikle sürdürülecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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