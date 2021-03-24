Son dakika! Kovid-19 salgınında "çok yüksek riskli" illerden Yalova'da denetimler sürüyor
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Son dakika! Kovid-19 salgınında "çok yüksek riskli" illerden Yalova'da denetimler sürüyor

24.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:42
Son dakika! Kovid-19 salgınında 'çok yüksek riskli' illerden Yalova'da denetimler sürüyor

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığının açıkladığı 100 binde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en fazla 5'inci il olan Yalova'da, salgınla mücadele kapsamında alınan yeni kararlar polis ekiplerinin ev ve iş yerleri ziyaretlerinde vatandaşlara bildirilerek uyarılarda bulunuluyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 100 binde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en fazla 5'inci il olan Yalova'da, salgınla mücadele kapsamında alınan yeni kararlar polis ekiplerinin ev ve iş yerleri ziyaretlerinde vatandaşlara bildirilerek uyarılarda bulunuluyor.

"Çok yüksek riskli" kategorisindeki Yalova'da, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı'nda alınan kararların uygulanması konusunda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kent genelinde iş yerleri, alışveriş merkezleri, market, pazar yerleri, resmi kurum, feribot iskeleleri, kontrol noktaları ve banka önlerinde sıkı tedbir alan ekipler, yoğunluğun olduğu bazı sokaklara girişlerde de HES kodu sorgulaması ve fotoğraflı kimlik belgesi teyidi uygulamasını başlattı.

Bunun dışında vaka sayılarının artmasında önemli bir etkiye sahip olduğu değerlendirilen ev ziyaretleri ise İl Emniyet Müdürlüğü Toplam Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakından takip ediliyor. Yoğunluğun olduğu bölgelerde ev ve iş yerlerini ziyaret eden ekipler, vaka artışlarına dikkati çekerek maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini hatırlatıyor.

Ellerindeki broşürleri ziyaret ettikleri evlere bırakan ekipler, ayrıca iş yeri, market, alışveriş merkezi ve yine yoğunluğun olduğu cadde ve sokaklarda da insanları ikaz ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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