Son dakika! Kovid-19 olmasına rağmen dükkan açan esnaf, KYK yurduna yerleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Kovid-19 olmasına rağmen dükkan açan esnaf, KYK yurduna yerleştirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen dükkan açan esnaf, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Son dakika! Kovid-19 olmasına rağmen dükkan açan esnaf, KYK yurduna yerleştirildi
12.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:54

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen dükkan açan esnaf, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Atatürk Caddesi'nde hediyelik eşya dükkanı bulunan N.A, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen iş yerini açarak satış yapmaya başladı.

İhbar üzerine dükkana gelen polis, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla alınan N.A, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yanında bulunan KYK'ya ait yurda yerleştirilerek gözetim altına alındı.

N.A'ya karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

N.A'nın ekiplere, dün test yaptırdığını, sonucunun pozitif çıktığını bilmediğini ve bu nedenle dükkanı açtığını söylediği öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Metin Özülkü Ferhat Göçer Demet Akalın Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Daha Fazla Eylül Kuyumcu Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika! Kovid-19 olmasına rağmen dükkan açan esnaf, KYK yurduna yerleştirildi - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 15:54:17. #1.15#
title