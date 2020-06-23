HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son Dakika | Kovid-19 nedeniyle rekabet savunmaları ertelendi

Son dakika ekonomi haberi: Rekabet Kurumu, 24 Haziran-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak 9 sözlü savunma toplantısını erteledi.

Son Dakika | Kovid-19 nedeniyle rekabet savunmaları ertelendi
23.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:10

Rekabet Kurumu, 24 Haziran-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak 9 sözlü savunma toplantısını erteledi.

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 24 Haziran'da, Google hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 1 Temmuz'da, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile yonga levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 7 Temmuz'da, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 14 Temmuz'da, Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 21 Temmuz'da, Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği ve 73 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 28 Temmuz'da, sıcak hava balonu işletmeciliği ve turizm acenteliğinde faaliyet gösteren 30 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 11 Ağustos'ta, gübre sektöründe faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ağustos'ta, su arıtma tesislerinde kimyasal arıtım ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ağustos'ta yapılmasına karar verilen sözlü savunma toplantıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve teşebbüslerden gelen talepler gözetilerek, tarihleri daha sonra belirlenmek üzere ertelendi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Ekonomi
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Ekonomi
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Ekonomi
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti Ekonomi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Ekonomi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı Ekonomi
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Seda Sayan Ebru Gündeş Hülya Avşar
Spor Ali Koç Fatih Terim Yılmaz Vural Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Su Sel Esenyurt Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kovid-19 nedeniyle rekabet savunmaları ertelendi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 20:39:26. #1.15#
title