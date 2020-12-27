Son dakika! Kovid-19'la mücadeleye ilişkin sosyal medyaya yansıyabilecek her türlü aykırılık, siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerince takip edilecek.
27.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:23
Son dakika gündem haberine göre Kovid-19'la mücadeleye ilişkin sosyal medyaya yansıyabilecek her türlü aykırılık, siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerince takip edilecek.
Kovid-19'la mücadeleye ilişkin sosyal medyaya yansıyabilecek her türlü aykırılık, siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerince takip edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten