Kovid-19'la mücadelenin kahramanları sokak hayvanlarının da "can dostu" oldu

Muş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, gösterdikleri duyarlılıkla hastane bahçesindeki sokak hayvanlarının da "can dostu" oldu.

Korkut Devlet Hastanesi Kovid-19 biriminde hastaların sağlığına kavuşması için gece gündüz çaba gösteren pratisyen hekimler Işıl Işık ve Zeki Özay, bir yandan da hastane bahçesine gelen köpeklere sahip çıkıyor.

Hastanede görevli diğer doktor ve sağlık çalışanlarının da destek verdiği Işık ve Özay, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için hastane bahçesine kulübe kurdu.

Kendi imkanlarıyla aldıkları mama ve artan yiyeceklerle besledikleri hayvanlar için sıcak bir ortam oluşturan doktorlar, boş zamanlarında onlarla oynayarak Kovid-19 sürecinin stresini bir nebze de olsa atmaya çalışıyor.

"Boş vakitlerimizi onlara ayırıyoruz"

Işıl Işık, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde hastaların iyileşmesi için meslektaşlarıyla canla başla çalıştıklarını söyledi.

Hastane başhekimi, doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla sokak hayvanları için sıcak bir ortam oluşturmak istediklerini anlatan Işık, şöyle konuştu:

"Kar ve soğuk havadan dolayı sokak hayvanları sıkıntı yaşıyor. Biz de mama vererek onları bir şekilde hayatta tutmaya çalışıyoruz. Yemeklerimizi onlarla paylaşıyoruz. Başhekimimiz öncülüğünde bir kulübe aldık. Sokak hayvanlarına sahip çıkmak herkesin görevi. Elimizden geldiğince yardımlarımızı esirgemeyelim. Onların karnı doyunca kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Çünkü sizden başka ulaşabilecekleri kimseleri yok. Onlar da mutluluklarını size hissettiriyorlar. Boş vakitlerimizin büyük kısmını onlara ayırıyoruz."

"Farkındalık oluşturmak istedik"

Zeki Özay ise sağlık çalışanları olarak sokakta yaşayan "can dostlarını" yalnız bırakmak istemediklerini belirtti.

Ellerinden geldiğince sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını, düzenli beslediklerini aktaran Özay, "Hastane bahçesine gelen köpekler için kulübe aldık. İşlerimizden fırsat buldukça onlarla ilgileniyoruz. Farkındalık oluşturmak için bu işe başladık. Umarım devamı gelir. Sokaktaki dostlarımız da bu şekilde yalnız kalmazlar." diye konuştu.

Hemşire Sıla Elif Yıldırım da sokak hayvanlarının da hayatın bir parçası olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getirerek, "Biz onları besledikçe onlar da bizi sahipleniyor. Elimizden geldiğince mama veriyoruz. Onları beslemek için işe erken geliyoruz. ya da nöbetçi arkadaşlarımıza devrediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız