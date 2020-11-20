Son dakika! Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

20.11.2020 22:12 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:16

Son dakika gündem haberine göre İş yerlerinin önündeki eşyaların toplanması İş yerleri Polis ekiplerinin anonsla uyarması Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin kafe, restoran ve kıraathane gibi yerler saat 20.00 itibariyle kapandı.

İş yerlerinin önündeki eşyaların toplanması

İş yerleri

Polis ekiplerinin anonsla uyarması Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin kafe, restoran ve kıraathane gibi yerler saat 20.00 itibariyle kapandı. Polis ekipleri de zaman zaman cadde ve bulvarlarda anons yaparak açık olan iş yerlerinin kapatılması uyarısında bulundu.

Son dakika! Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Son dakika! Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Son dakika! Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Son dakika! Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

İlgili Haberler

Son Dakika | Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Son Dakika | Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Son dakika: Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Son dakika: Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şafak Sezer Funda Eryiğit Caner Cindoruk
Spor Mert Günok Erol Bulut Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Kasım Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 22:16:30. #1.14#
title