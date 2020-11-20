Son dakika! Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
20.11.2020 22:12 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:16
Son dakika gündem haberine göre İş yerlerinin önündeki eşyaların toplanması İş yerleri Polis ekiplerinin anonsla uyarması Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin kafe, restoran ve kıraathane gibi yerler saat 20.00 itibariyle kapandı.
İş yerlerinin önündeki eşyaların toplanması
İş yerleri
Polis ekiplerinin anonsla uyarması Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin kafe, restoran ve kıraathane gibi yerler saat 20.00 itibariyle kapandı. Polis ekipleri de zaman zaman cadde ve bulvarlarda anons yaparak açık olan iş yerlerinin kapatılması uyarısında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol