Son dakika! Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

Son dakika gündem haberine göre İş yerlerinin önündeki eşyaların toplanması İş yerleri Polis ekiplerinin anonsla uyarması Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin kafe, restoran ve kıraathane gibi yerler saat 20.00 itibariyle kapandı.