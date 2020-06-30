Son dakika! Kovid-19, Kayseri'de konutta doğalgaz tüketimini artırdı
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Son dakika! Kovid-19, Kayseri'de konutta doğalgaz tüketimini artırdı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de 550 binden fazla abonesi bulunan Kayserigaz'ın verilerine göre salgının etkili olduğu ilk 3 aylık kritik dönemde konuttaki doğalgaz tüketimi ortalama yüzde 5,1 arttı.

Son dakika! Kovid-19, Kayseri'de konutta doğalgaz tüketimini artırdı
30.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:47

Kayseri'de 550 binden fazla abonesi bulunan Kayserigaz'ın verilerine göre salgının etkili olduğu ilk 3 aylık kritik dönemde konuttaki doğalgaz tüketimi ortalama yüzde 5,1 arttı.

Kayserigaz'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de 11 Mart'ta ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesiyle başlayan süreçte tüm kentlerde olduğu gibi Kayseri'de de evde geçirilen süre arttı.

Konut abonelerinin doğalgaz tüketimi artarken resmi kurum abonelerinde düşüş yaşandı.

Kayserigaz'ın verilerine göre mart, nisan, mayıs aylarında konut abonelerinin tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı.

Üç ayı kapsayan dönemde resmi kurumların doğalgaz tüketimi ise yüzde 10 geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, özellikle mart ve nisan aylarında konut abonelerinin tüketim artışında evde kalma süreleri ve iklim koşullarının etkili olduğunu belirtti.

Abonelerin artan kombi, sıcak su ve ocak kullanımının da tüketim rakamlarına yansıdığını ifade eden Akbaba, şunları kaydetti:

"Mayısta iklim koşullarının olumluya dönmesi konutlardaki tüketimi azalttı. 1 Haziran'da ülke genelinde başlatılan normalleşme adımlarıyla da resmi kurum tüketimleri yükseliş trendine girdi. Konut tüketimlerinde bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 17'lik bir artış görülürken, nisanda bu oran yüzde 10 olarak gerçekleşti."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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