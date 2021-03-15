Son dakika... Kovid-19 Irak'ta 37, Libya'da 16 can daha aldı
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Son dakika... Kovid-19 Irak'ta 37, Libya'da 16 can daha aldı

15.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:57
Son dakika... Kovid-19 Irak'ta 37, Libya'da 16 can daha aldı

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Irak'ta 37, Libya'da 16 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Irak'ta 37, Libya'da 16 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 901 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 850 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 13 bin 788'e, vaka sayısının 763 bin 85'e yükseldiği, 690 bin 620 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1087 yeni vaka tespit edildiği, 919 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 2 bin 402'ye, vaka sayısının 146 bin 80'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 132 bin 697 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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