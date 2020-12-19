Son dakika... Kovid-19 hastasından büyükbaş hayvanları için Vefa Sosyal Destek ekibinden yardım talebi

Son dakika gündem haberine göre Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası çiftçi, büyükbaş hayvanları için Vefa Sosyal Destek ekibinden yardım istedi.

Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası çiftçi, büyükbaş hayvanları için Vefa Sosyal Destek ekibinden yardım istedi.

Şeyhsafi Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada olan Hayrettin Taşan, Havza Vefa Sosyal Destek hattını arayarak büyükbaş hayvanları için yem talebinde bulundu.

Talep üzerine Havza Vefa Sosyal Destek birimi ekibi, ilçe merkezinden aldığı iki çuval yemi Taşan'ın evine götürdü.

Taşan, yem çuvallarının karantina nedeniyle evin kapısına konulmasını isteyerek, "Allah sizlerden razı olsun. Karantina nedeniyle ilçe merkezine gidip yem alamamıştım. Sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu