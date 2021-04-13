Son dakika! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kovid-19 bir insanı yıpratabilecek en zor süreçlerden biri"
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Son dakika! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kovid-19 bir insanı yıpratabilecek en zor süreçlerden biri"

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Son dakika! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Kovid-19 bir insanı yıpratabilecek en zor süreçlerden biri'

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden beri özveriyle çalışan ve bu süreçte yakalandığı hastalığı yenerek görevinin başına dönen doktor Sefa Bakar, yaşadığı zorlukları anlattı.

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden beri özveriyle çalışan ve bu süreçte yakalandığı hastalığı yenerek görevinin başına dönen doktor Sefa Bakar, yaşadığı zorlukları anlattı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi acil servisinde görevli Bakar, bir süre önce hastanede Kovid-19'a yakalandı.

İlaç tedavisi uygulayıp evde 10 gün karantinada kaldıktan sonra sağlığına kavuşan Bakar, AA muhabirine, hastalığı boyunca çok zor bir süreç geçirdiğini söyledi.

Bu süreçte hem fizyolojik hem de psikolojik sorunlar yaşadığını, sevdiklerinden uzak kaldığını ve çok zor günler geçirdiğini belirten Bakar, "Beni en çok etkileyen nefes darlığı ve kas ağrıları oldu. Çok ciddi solunum sıkıntısı çektim. Nefes darlığı insanda boğulma hissi ortaya çıkarıyor. Nefes darlığıyla birlikte çarpıntı hissi yaşıyorsunuz ve kendinizi daha panik halinde hissediyorsunuz. Kovid-19 'Yakalandım, hastalığı atlattım, bana bir şey olmaz.' denilebilecek hastalık değil. Daha bu işin başındayız." dedi.

Zaman zaman ölüm korkusu yaşadığını bildiren Bakar, şöyle devam etti:

"Doktor olmamızın yanında hepimiz bir anne, baba ve insanız. İnsan önce ailesini ve çocuğunu düşünüyor. Aklımda 'Acaba onu ne yaparız, onu nasıl hayatta tutarız, bana bir şey olursa ona nasıl açıklarlar?' gibi bir sürü hissiyat. Evladınız veya eşiniz bu süreçte gözünüzün içine bakarak, sizi takip ederek, gözünüzdeki korkuyu sizle yaşayarak devam ediyor. Bu da bende çok ciddi psikolojik baskı yarattı. Kendimden çok geriye kalanların durumu ne olacak düşüncesi hasıl oldu."

"Halen kas ağrıları yaşıyorum"

Kontrollerine devam ettiğini dile getiren Bakar, "Efor kapasitesi düşüklüğü dediğimiz bir sıkıntı yaşadım. 100 metre yürüseniz nefes darlığı yaşıyor, spor yapamıyorsunuz. Hareket etmekte zorluk çekiyorum, halen kas ağrıları oluyor. Bu tabii sosyal hayatınızı da etkiliyor. Çalışırken bile kontrollü çalışmanızı gerektiriyor." diye konuştu.

Bakar, yoğun bakımlarda servislerde müdahale ettikleri ve bazen hayatını kaybeden hastalar nedeniyle psikolojik sıkıntılar da yaşadıklarını belirtti.

Sağlık çalışanları olarak vatandaşlardan kurallara uyarak kendilerine destek vermelerini istediklerini ifade eden Bakar, kurallara riayet etmeyenleri gördükçe çok üzüldüğünü anlattı.

Sağlık çalışanlarının fedakarlığının yanında kurallara uyan kişilerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini kaydeden Bakar, "Bizler gecemizi gündüzümüze katarak sağlıkları iyi olsun, daha sosyal yaşasınlar diye uğraşıyoruz. Onlardan beklediğimiz tek şey kurallara uymaları. Bu da çok zor değil. Kurallara uyarlarsa herkes rahat eder." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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