Son Dakika | Kovid-19 denetimleri sürüyor

Son dakika gündem haberi... Mecidiye Caddesi Saathane Meydanı Cadde girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılması Polis ekiplerinin vatandaşlara KADES broşürü dağıtması SAMSUN - Yeni tip koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.