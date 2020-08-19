Son dakika... Kovid-19 denetimi

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Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine katıldı.

İnönü Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Baruş, esnafları yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymaları hususunda uyardı.

Caddede bir süre vatandaşlarla sohbet eden Baruş, 65 yaş ve üssü vatandaşlardan ise zorun olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

Baruş, denetlemeler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına mutlaka riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Polis ve jandarma araçlarından sürekli 'zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkılmaması' yönünde anonslar yapıldığına işaret eden Baruş, "Sokakta amaçsızca gezmek, kalabalık oluşturmak, başka insanların sağlığını tehdit etmek demek. Lütfen buna dikkat edelim. Malatya olarak kritik bir aşamadan geçiyoruz, vaka sayıları ve hasta sayıları arttı. Hastanelerde sağlık görevlilerimiz zorlanıyor. Her gün hastane önüne yüzlerce vatandaşın test yaptırmak için gelmezi bizi üzüyor. Bunun sebebi, maske, sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına yeterince riayet etmemek." ifadelerini kullandı.

Kentte insanların çoğunluğunun maske taktığını dile getiren Baruş, düğün, cenaze ve mevlit gibi insanların bir arada bulunduğu alanlarda kişiler arası sosyal mesafenin en az bir buçuk metre olması gerektiğini belirtti.

Denetime İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli katıldı.

Kaynak: AA