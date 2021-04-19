Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı (2)

Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.

Konya Meram Tıp Fakültesinde hematoloji bölümünde kemoterapi tedavisi gördüğü sırada Kovid-19 nedeniyle alındığı yoğun bakım ünitesinde müdahalelere rağmen dün hayatını kaybeden Boyalı için Hacı Veyis Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törende, Sultan Beyza Boyalı için dua edildi, Konya İl Müftüsü Ali Öge cenaze namazını kıldırdı.

Bakan Gül, Boyalı'nın ailesine baş sağlığı diledi.

Savcı Boyalı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Bakan Gül ile Boyalı'nın yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve merkez ilçe belediye başkanları katıldı.

Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı (2)
Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı (2)
Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı (2)
Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Serdar Aziz Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı (2)
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 14:52:46. #1.14#

title