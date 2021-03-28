Kovid-19'da "çok yüksek riskli" iller arasındaki Edirne'de denetimler yoğunlaştırıldı
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Kovid-19'da "çok yüksek riskli" iller arasındaki Edirne'de denetimler yoğunlaştırıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Kentin farklı noktalarında kontroller yapan polis ekipleri, sürücülerin evraklarını inceledi, sokağa çıkma iznini ibraz edemeyen sürücülere idari işlem uyguladı.

Ekipler, marketlerin önünde alışveriş için yoğunluk oluşturan vatandaşları uyardı.

Vaka sayıları artan ve haritada "kırmızı" renkle gösterilen Edirne'de, lokanta, kafe ve restoranlar tedbirler kapsamında kapalı bulunuyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, içinde çocuk oyun gruplarının bulunduğu çocuk parklarına ve halkın yoğun olarak kullandığı tüm parklara girişe de izin verilmiyor.

Kovid-19'da 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Edirne'de denetimler yoğunlaştırıldı
Kovid-19'da 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Edirne'de denetimler yoğunlaştırıldı
Kovid-19'da 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Edirne'de denetimler yoğunlaştırıldı
Kovid-19'da 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Edirne'de denetimler yoğunlaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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