Son dakika... Kosova'daki yeni koalisyon hükümeti meclisten güvenoyu aldı Son dakika güncel haberi: Kosova meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda, Kosova Demokratik Birliği (LDK) öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

Kosova meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda, Kosova Demokratik Birliği (LDK) öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

LDK'den Avdullah Hoti'nin başbakan seçildiği koalisyon hükümetinde, Kosova'nın Geleceği için İttifak (AAK), Sosyaldemokrat Girişimi, Sırp Listesi ve azınlık gruplarının partileri de yer aldı.

Yeni koalisyon hükümeti 120 sandalyeli mecliste 61 "evet" oyuyla güvenoyu almaya başardı.

Bir önceki koalisyon hükümetinin parçası olan Kendin Karar Al Hareketi milletvekillerinin katılmadığı meclis oturumunda, yeni hükümete meclisten 24 "hayır" ve bir "çekimser" oy çıktı.

Yeni hükümette Besnik Tahiri, birinci başbakan yardımcısı, Driton Selmanaj ve Albulena Balaj-Halimi başbakan yardımcılığı görevine getirildi.

Kosova Demokratik Türk Partisinden (KDTP) Enis Kervan ise Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak kabinedeki tek Türk bakan olarak yerini aldı.

Yeni başbakan Avdullah Hoti, meclisteki konuşmasında, hükümetin önceliğinin "koronavirüs salgını ile mücadele" ve "salgın sonrası ekonomik kalkınma" olacağını söyledi.

Hoti ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ve ABD iş birliğinde Sırbistan ile diyalogun ilerletilmesi gibi konulara önem vereceklerini vurguladı.

Avdullah Hoti kimdir?

Kosovalı siyasetçi Hoti 4 Şubat 1976'da Kosova'nın güneybatısındaki Rahofça'da doğdu. Ülkedeki 2017 erken genel seçimde başbakan adayı olan Hoti, 2014-2017 yıllarında Maliye Bakanı olarak görev yaptı.

Bir önceki hükümette Başbakan Yardımcısı olan Hoti evli ve iki çocuk babası.

Olayın geçmişi

Ülkede geçen yıl 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından sandıktan zaferle çıkan Kendin Karar Al Hareketi ile ikinci parti konumundaki LDK'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, seçimden yaklaşık 4 ay sonra meclisten güvenoyu alarak göreve gelmişti.

Kendin Karar Al Hareketi ile LDK'nin oluşturduğu bir önceki koalisyon hükümeti, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra mart ayında mecliste güvenoyu alamayarak düşmüştü.

Dönemin Başbakanı Albin Kurti, İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Agim Veliu'yu "başbakanın olağanüstü hal ilanı ile ilgili tutumuna karşı olduğu" ve "Kovid-19 ile ilgili panik yaydığı" gerekçesiyle görevden almıştı.

LDK Genel Başkanı İsa Mustafa ise görevden alma konusunda kendisine danışılmadığına dikkati çekerek, gensoru önergesi kararı almıştı. Mustafa ayrıca Kurti'nin Sırbistan ile Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 100 gümrük vergisini kaldırmayarak Kosova-ABD ilişkilerini tehlikeye attığını ifade etmişti.

Bu gelişmelerin ardından cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, son seçimlerde ikinci parti çıkan LDK'den Avdullah Hoti'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş, ancak Kendin Karar Al hareketi kararı, Anayasa Mahkemesine götürmüştü.

Anayasa Mahkemesi geçen günlerde Thaçi'nin kararını hukuk dışı olmadığını bildirmiş, böylece yeni hükümetin meclis oylamasına sunulması yolu açılmıştı.

Kaynak: AA