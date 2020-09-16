Son dakika... Kosova'da kadın aktivistler Başbakanı Hoti'yi protesto etti
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Son dakika... Kosova'da kadın aktivistler Başbakanı Hoti'yi protesto etti

Son dakika dünya haberi... Kosova Başbakanı Hoti bir oturum sırasında kürsüde konuşma yaptığı sırada kadın aktivistler tarafından protesto edildi.

Son dakika... Kosova'da kadın aktivistler Başbakanı Hoti'yi protesto etti
16.09.2020 22:04 | Son Güncelleme: 16.09.2020 22:08

Kosova Başbakanı Hoti bir oturum sırasında kürsüde konuşma yaptığı sırada kadın aktivistler tarafından protesto edildi.

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, STK'ların temsilcileriyle düzenlenen bir oturumda yaptığı konuşma sırasında bir grup kadın eylemci tarafından protesto edildi. Sosyal Demokrat Parti (PSD) üyesi olduğu belirlenen kadın protestocular kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla, ıslık çalarak ve broşür fırlatarak Hoti'nin sözünü kesti.

HOTİ'DEN AKTİVİSTLERE TEPKİ

Hoti'ye yönelen eylemciler, 'Kadına yönelik şiddet hakkında tek bir söz söylemiyorsunuz. Kadınlar, evlerinde erkekler tarafından tehlike altında. Her gün bir kadın öldürülüyor'diyerek tepki gösterdi. Başbakan Hoti ise, "Bunu yapacak doğru yeri veya doğru kişiyi bulamadınız" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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