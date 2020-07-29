Son Dakika | Kosova'da artan Covid-19 vakaları yeni tedbirleri beraberinde getirdi Son dakika güncel haberine göre Kosova'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının günlük olarak 270'i geçmesi üzerine salgına yönelik 28 maddeden oluşan yeni tedbirler duyuruldu.

Kosova'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının günlük olarak 270'i geçmesi üzerine salgına yönelik 28 maddeden oluşan yeni tedbirler duyuruldu.

Kosova'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısının 270'in üzerinde seyretmesi hükümeti harekete geçirdi. Kosova hükümeti, Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından salgına yönelik önerilen tüm tedbirleri kabul etti ve söz konusu tedbirler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. 28 maddeden oluşan tedbirlere göre Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Bosna-Hersek vatandaşlarından Kosova'ya girişlerde Covid-19 testinin sonuçları talep edilecek.

Ülkede 65 yaş üstü kişilere ve kronik hastalara hareket kısıtlaması uygulamaya koyuldu. Tüm spor ve kültürel eğlence faaliyetleri ile düğünlerin yapılmasına yasak getirilirken, halka açık meydanlarda, parklarda ve diğer yerlerde 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı.

Bayram namazı belirsizliği

Kosova genelinde tüm dini ibadetlere de kısıtlama getirildi. Hükümet, ülkede Kurban Bayramı namazı kılınmaması yönünde karar alırken, Kosova İslam Birliği ise tüm tedbirlere rağmen namazın kılınacağını ifade etti. Namazın kılınıp kılınamayacağına yönelik nihai kararın yarın netlik kazanacağı aktarıldı.

Kosova'da ikinci dalga

Kosova'da Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Hoti salgında ikinci dalganın yaşandığını belirterek Ulusal Müdahale Planının uygulanmasını istedi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA