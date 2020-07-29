Son Dakika | Kosova'da artan Covid-19 vakaları yeni tedbirleri beraberinde getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Kosova'da artan Covid-19 vakaları yeni tedbirleri beraberinde getirdi

Son dakika güncel haberine göre Kosova'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının günlük olarak 270'i geçmesi üzerine salgına yönelik 28 maddeden oluşan yeni tedbirler duyuruldu.

Son Dakika | Kosova'da artan Covid-19 vakaları yeni tedbirleri beraberinde getirdi
29.07.2020 19:06 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:52

Kosova'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının günlük olarak 270'i geçmesi üzerine salgına yönelik 28 maddeden oluşan yeni tedbirler duyuruldu.

Kosova'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısının 270'in üzerinde seyretmesi hükümeti harekete geçirdi. Kosova hükümeti, Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından salgına yönelik önerilen tüm tedbirleri kabul etti ve söz konusu tedbirler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. 28 maddeden oluşan tedbirlere göre Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Bosna-Hersek vatandaşlarından Kosova'ya girişlerde Covid-19 testinin sonuçları talep edilecek.

Ülkede 65 yaş üstü kişilere ve kronik hastalara hareket kısıtlaması uygulamaya koyuldu. Tüm spor ve kültürel eğlence faaliyetleri ile düğünlerin yapılmasına yasak getirilirken, halka açık meydanlarda, parklarda ve diğer yerlerde 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı.

Bayram namazı belirsizliği

Kosova genelinde tüm dini ibadetlere de kısıtlama getirildi. Hükümet, ülkede Kurban Bayramı namazı kılınmaması yönünde karar alırken, Kosova İslam Birliği ise tüm tedbirlere rağmen namazın kılınacağını ifade etti. Namazın kılınıp kılınamayacağına yönelik nihai kararın yarın netlik kazanacağı aktarıldı.

Kosova'da ikinci dalga

Kosova'da Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Hoti salgında ikinci dalganın yaşandığını belirterek Ulusal Müdahale Planının uygulanmasını istedi. - PRİŞTİNE

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Güncel
Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu Magazin
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Magazin
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Trafikte 'yol vermeme' tartışması büyünce bir kişi, otobüs şoförünü satırla ensesinden yaraladı
Trafikte "yol vermeme" tartışması büyünce bir kişi, otobüs şoförünü satırla ensesinden yaraladı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı
Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Yaşlı adam, eski patronuna evinin önünde kurşun yağdırdı
Yaşlı adam, eski patronuna evinin önünde kurşun yağdırdı
Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir
Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir
Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Nebahat Çehre Michael Jackson İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kosova'da artan Covid-19 vakaları yeni tedbirleri beraberinde getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 20:19:13. #1.14#
title