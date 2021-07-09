Son dakika... Kosova Başbakanı Kurti'den Yunanistan'ın Kosova'yı tanıması çağrısı
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Son dakika... Kosova Başbakanı Kurti'den Yunanistan'ın Kosova'yı tanıması çağrısı

Son dakika... Kosova Başbakanı Kurti'den Yunanistan'ın Kosova'yı tanıması çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Kosova Başbakanı Albin Kurti, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Atina'da gerçekleştirdiği görüşmede, Yunanistan'ın Kosova'yı tanıyan ülkeler bloğuna katılmasını istediğini söyledi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Atina'da gerçekleştirdiği görüşmede, Yunanistan'ın Kosova'yı tanıyan ülkeler bloğuna katılmasını istediğini söyledi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gelmişti. Kurti, temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile bir araya geldi. Kosova Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Başbakan Kurti'nin Yunanistan ve Kosova'nın uzun ortak tarihi, Balkanlar'daki ortak barış ve güvenlik hedefi ve uzun ortak geleceği nedeniyle bağımsız ilişkilerini güçlendirmeleri gerektiğini söylediği belirtildi. Açıklamaya göre Kurti, Kosova'nın iki halk arasındaki mevcut tarihi bağları geliştirmek ve uzun vadeli bölgesel istikrar için önemli bir unsur olarak Yunanistan ile ilişkiler kurmak istediğini dile getirdi.

Başbakan Kurti, Yunanistan'ın özellikle son aylarda Kosova vatandaşlarına vize serbestisi lehine verdiği destek, Kosova'nın uluslararası kuruluşlara üyeliğine olan bağlılığı ve Kosova'ya yönelik yapıcı tutum için teşekkür etti. Kurti ayrıca, Yunanistan'ın Kosova'yı tanıyan ülkeler bloğuna katılmasını istediğini söyledi.

Yunan Başbakan Miçotakis ise Yunanistan'ın Batı Balkanlar'ın Avrupa perspektifini teşvik etme çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletme ve daha da güçlendirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Görüşmede Kosova ile Yunanistan arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin artmasından da bahsedildi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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