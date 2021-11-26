Son Dakika | Koruma Şirketler Grubu'nun "Kimyasal" yatırımı sürüyor

DENİZLİ (AA) - Kimya sektöründe faaliyet gösteren Koruma Şirketler Grubu, 2021 yılında üretim kapasitesini artırırken Kocaeli, Denizli ve Hatay'daki tesislerinde de yeni yatırımlarını sürdürdü.

Şirket açıklamasına göre, Koruma Şirketler Grubu, Türkiye'nin üç farklı bölgesinde yer alan fabrikalarında yeni yatırımlara devam ediyor. Grubun amiral şirketi olan Koruma Klor Alkali; Türkiye çapında faaliyette olan 3 fabrikasında da üretim kapasitesini artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, güçlü ekonomilerin, güçlü bir kimya sektörüne sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin tükettiği kimyasal ham maddelerin önemli bir bölümünü ithal ettiğini ifade etti.

Ürettikleri ham maddelerle ithalat oranını azaltmayı, ana kimyasallardan imal ettikleri kimya ürünleriyle de ürün gamını artırmayı hedeflediklerini aktaran Aracı, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz ana kimyasallarla ithalat oranını azaltmayı ve kimya sektöründe üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz. Bulunduğumuz bölgelerde istihdama ve bölge ekonomisine olan katkımız bizi teşvik ediyor. Suriye sınırına yakın bir noktada bulunan Hatay, Kırıkhan'daki fabrikamızda yatırımlarımız devam ediyor. Ayrıca Denizli ve Derince'de bulunan tesislerimizde de kapasite artırdık. Türkiye'de üretim yapabileceğimiz, lojistik ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz her yere yatırım yapmaya hazırız.

Gelişmiş ekonomilerin itici gücü kimya sektörüdür. Ana kimyasallarla pek çok ürün ortaya çıkartabilir, tek ham maddeden ürün gamınızı genişletebilirsiniz. Kimyasal ürünler önemli bir ihracat kalemidir. Sektörler bazında baktığımızda kimya sektörü 2021 Haziran ayında ihracat şampiyonluğunu üstlenmiştir. Ana kimyasalların üretimini gerçekleştirebildiğimizde, ham madde ithalatına ihtiyaç duymadan, daha büyük ihracat rakamlarına ulaşabiliriz. Türkiye'de ürettiğimiz kimyasalları dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz."

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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