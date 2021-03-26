Son dakika: Korsan taksici müşteri kimliğindeki polise yakaladı
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Son dakika: Korsan taksici müşteri kimliğindeki polise yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Korsan taksici müşteri kimliğindeki polise yakaladı

Bir son dakika haberine göre Adana'da korsan taksici müşteri kimliğindeki trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'da korsan taksici müşteri kimliğindeki trafik ekipleri tarafından yakalandı. Korsan taksiciye

8 bin 349 lira para cezası kesildi, araç 30 gün trafikten men edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesinde bir kişinin korsan taksicilik yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Müşteri kimliğindeki sivil trafik polisi korsan taksiye binip gitmek istediği adresi söyledi. Sürücü 20 lira ücret istedi. Adrese giderken taksiyi, trafik polisi durdurup evrak kontrolü yaptı. Kontrolde Sadık. E. isimli sürücüye, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımaktan 6 bin 700 lira trafik idari para cezası yanı sıra sürücü 66 yaş üzeri olduğundan ve ticari faaliyet yaptığından bin 649 lira ceza işlem uygulandı.

Araç 60 gün trafikten men edilerek toplamda 8 bin 349 lira ceza yazıldı. - ADANA

Son dakika: Korsan taksici müşteri kimliğindeki polise yakaladı
Son dakika: Korsan taksici müşteri kimliğindeki polise yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 09:52:41. #1.14#
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