Son Dakika: Korsan otoparkçılık yapan şahıs suçüstü yakalandı
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Son Dakika: Korsan otoparkçılık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Son dakika haberi... Korsan otoparkçılık yapan şahıs suçüstü yakalandı Fatih'te korsan otoparkçılık yapıp zorla para alan bir şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

17.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:32

Korsan otoparkçılık yapan şahıs suçüstü yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te korsan otoparkçılık yapıp zorla para alan bir şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Emniyette işlemleri biten değnekçi adliyeye sevk edildi.

Fatih Balat Hastanesi İspark alanında dün 22.28 sıralarında bir şahsın korsan otoparkçılık yapıp zorla para aldığının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, şikayet edilen F.D. isimli şahıs, suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan değnekçi ekipler tarafından, Balat Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada işlemleri biten değnekçi adliyeye sevk edildi.

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Son Dakika: Korsan otoparkçılık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA

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