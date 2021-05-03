Son dakika... Koronavirüsü yenen sağlık personeli Didem'den 'Aşı olun' çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Koronavirüsü yenen sağlık personeli Didem'den 'Aşı olun' çağrısı

Son dakika... Koronavirüsü yenen sağlık personeli Didem'den 'Aşı olun' çağrısı
Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'de, koronavirüsü yenen acil tıp teknisyeni Didem Arabacı (34), son günlerdeki vaka artışına dikkat çekip, "Mesafe ve maske diyorum.

İZMİR'de, koronavirüsü yenen acil tıp teknisyeni Didem Arabacı (34), son günlerdeki vaka artışına dikkat çekip, "Mesafe ve maske diyorum. Artık çift maskeye geçmemiz gerekiyor. Herkes dikkat etmeli. Aşımı oldum. Herkese de tavsiye ediyorum" dedi.

Çeşme 2 No'lu Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli acil tıp teknisyeni Didem Arabacı, geçen yıl kasım ayında koronavirüse yakalandı. Arabacı, evde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. Tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatan Didem Arabacı, "Hastalık ben de halsizlikle başladı. Daha sonra baş, sırt ve eklem ağrılarıyla sürdü. Ardından nefes darlığı başladı. Neyse ki hastaneye yatacak kadar ilerlemedi. Görevli olduğum müdürlüğüme durumumu bildirdim. Onlar yardımcı oldular. Testlerim yapıldı. Evde o dönemi istirahat yaparak geçirdim. Aşırı yorgunluk hali vardı. Bir şey yapacaksam 3 defa dinlenmek zorunda kaldım. Hastaneyle gitme gereksinimi duymadım. Biraz nefes darlığım vardı ama evde atlatabileceğimi düşündüğüm için hastaneye gitmedim" dedi.

'ACABA DÜZELECEK MİYİM DİYE DÜŞÜNÜYORSUNUZCovid-19'a yakalandığı zaman tedirginlik yaşadığını belirten Arabacı, başına ne geleceğini bilmediği için endişelendiğini ifade edip, "Acaba düzelmeyecek mi diye düşünüyorsunuz. Ama çok şükür düzeliyor. Acaba ben de nasıl bir etkisi kalacak onları düşünüyorsunuz. En zor kısmı 2 gündü. Ondan sonra daha hafif geçirmeye başladım" diye konuştu.'ARTIK ÇİFT MASKEYE GEÇİLMELİ'Şimdilerde 2 aylık hamile olan Didem Arabacı, "Kontrollerim normal çıktı. İnşallah karnımdaki bebeğime ilerleyen dönemde bir etkisi olmaz" dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Didem Arabacı, "Mesafe ve maske diyorum. Artık çift maskeye geçmemiz gerekiyor. Marketlerde bile elimize yüzümüze dikkat etmemiz gerekiyor. Bu virüs kolay kolay atlatılmıyor. Herkes dikkat etmeli. Ben, aşımı oldum. Herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu.


Son dakika... Koronavirüsü yenen sağlık personeli Didem'den 'Aşı olun' çağrısı
Son dakika... Koronavirüsü yenen sağlık personeli Didem'den 'Aşı olun' çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Diego Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bomba Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Koronavirüsü yenen sağlık personeli Didem'den 'Aşı olun' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 12:01:46. #1.14#

title