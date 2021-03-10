Koronavirüsü yenen hemşire: Doğum günümde öleceğimi düşündüm
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Koronavirüsü yenen hemşire: Doğum günümde öleceğimi düşündüm

10.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:16
Koronavirüsü yenen hemşire: Doğum günümde öleceğimi düşündüm

ANKARA'da, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sorumlu hemşire Elif Yeter Erbil (42), pandemi ile mücadele ederken yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

ANKARA'da, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sorumlu hemşire Elif Yeter Erbil (42), pandemi ile mücadele ederken yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Doğum günü olan 1 Temmuz'da hastanede tedavi gördüğünü anlatan Erbil, "O gün doğum günümdü ve ben o günü öleceğim gün olacağını düşünmüştüm" dedi.

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan hemşire Elif Yeter Erbil, geçen yıl haziran ayında koronavirüse yakalandı. 26 Haziran'da hastanede tedavi altına alınan Erbil, 9 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenerek taburcu edildi. Bir süre evinde istirahat eden Erbil, yeniden görevine başladı.

'NEFES ALAMIYORDUM'Erbil, hastalık sürecinin kendisi için çok zorlu geçtiğini belirterek, "Bende Covid-19 belirtileri çok hızlı şiddetlenmeye başladı. Beni en çok zorlayan ise yoğun bir öksürüğümün olmasıydı. Nefes alamıyordum, cümle kuramıyordum. Bazen bir kelimeyi dahi zikredemiyordum. Bunların yanında şiddetli karın ağrım ve ishalin de olması beni aşırı zorladı. Ayrıca hastaneye yattıktan bir süre sonra da tat ve koku duyusunu kaybettim. Bunların üzerine kusma da eşlik edince korktum ve endişelendim. Hastanede 9 gün yattım. Yattığım süre boyunca göz tutulumum da oldu. Gözlerimde önce yabancı bir cisim varmış gibi hissettim sonra da kan çanağına döndü; şişti ve kızardı. Covid-19'a bağlı bağırsak ve göz tutulumumun olduğu söylendi" dedi.'DOĞUM GÜNÜMDE ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'

Erbil, doğum günü olan 1 Temmuz'da hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Ben hastanede yatıyordum. Aslında o gün kendimi en kötü hissettiğim gündü. Çok acı çekiyordum. Karın ağrım ilaçlara rağmen geçmiyordu. İshalim bir türlü azalmıyordu. O gün, doğum günümün benim öleceğim gün olacağını düşünmüştüm. Benim için çok zordu. Telefonuma dahi bakamıyordum. Kendimi mengenede eziliyormuş gibi hissediyordum. Sırt ağrım adeta sopayla dövülmüş gibiydi. O kadar güçlü ağrılardı ki soluğumu kesiyordu. Karnımın krampları dışarıdan bile gözleniyordu" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü yenen hemşire: Doğum günümde öleceğimi düşündüm
Koronavirüsü yenen hemşire: Doğum günümde öleceğimi düşündüm
Koronavirüsü yenen hemşire: Doğum günümde öleceğimi düşündüm

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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