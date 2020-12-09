Son Dakika | Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi

09.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:37
Son Dakika | Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi

Son dakika haberine göre KAYSERİ'de koronavirüsü yenen Bünyan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Cengiz Karasu (42), bu süreçte 10 kilo vererek 95 kilogramdan 85 kilograma düştü.

KAYSERİ'de koronavirüsü yenen Bünyan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Cengiz Karasu (42), bu süreçte 10 kilo vererek 95 kilogramdan 85 kilograma düştü. Dr. Karasu, hastalığın çok ağır etkilerini hissettiğini ve kilo kaybının bunun en büyük belirtisi olduğunu söyledi.

Bünyan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Karasu, geçen eylül ayında şiddetli halsizlik, ateş ve eklem ağrıları şikayetleri üzerine test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Dr. Karasu, evde tedavi altına alındı. 14 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan Karasu, bu süreçte 10 kilo vererek 95 kilodan 85 kiloya düştü. Hastanedeki görevine başlayan Dr. Karasu, normal muayene sırasında çok yakın olmamaya çalıştıklarını; ama ister istemez temas olduğunu anlatarak, "Bir şekilde bunu kaptık. Yoğun bir halsizlik, ateş ve titreme ile eklem ağırları oldu, bir hafta bu durum sürdü. Verilen ilaçlarla bu süreci evde geçirdik. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Allah'tan hastalık ciğerlerimi tutmadı" dedi.

'HASTALIK SONRASI 10 KİLO VERDİM'

Koronavirüsün kendisinde yarattığı etkiden de bahseden Dr. Cengiz Karasu, "Hastalık sonrası bazı etkiler gözlemledim. Bunlardan en bariz olanı yaklaşık 10 kilo vermem oldu. Hastalık sonrası yaşadığım ağır süreç bana kilo kaybettirdi. Tat ve koku kaybı oldu. Bir taraftan görevinizi yapmak zorundasınız bir taraftan da aileniz var. Telefon ile tedavi yapmaya çalıştık. Virüsü hafife almamak lazım; şu ana kadar çok yakından tanıdığım insanları genç yaşta bu hastalıktan kaybettim. Kimi etkileyeceğini, kimi tutacağını bilmiyoruz. Genç yaşta bazı insanları da hayattan alabiliyor. O yüzden çok dikkatli olmak lazım" ifadelerini kullandı.


- Kayseri
Son Dakika | Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi
Son Dakika | Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi
Son Dakika | Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi
Son Dakika | Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

İlgili Haberler

ÇORUM- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen başhekim 'basit kurallara uyun' çağrısı yaptı
ÇORUM- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen başhekim "basit kurallara uyun" çağrısı yaptı
Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen sağlık müdürü: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım
Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen sağlık müdürü: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım
Son dakika haber | Koronavirüsü yenen başhekim: Bu durumun ciddiyetinin farkına varmak lazım
Son dakika haber | Koronavirüsü yenen başhekim: Bu durumun ciddiyetinin farkına varmak lazım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan Cemal Hünal Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Pierre Webo Samet Aybaba Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 10:49:36. #1.15#
title