Son Dakika | Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
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Son Dakika | Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı

06.02.2021 17:28 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:32
Son Dakika | Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı

Son dakika haber: KORONAVİRÜSÜ yenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı.

KORONAVİRÜSÜ yenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, geçen yıl 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedavisine başlandı. Başkan Böcek, sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kaldıktan sonra, 9 Kasım'da normal servise çıkartıldı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından makam koltuğuna yeniden oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gün geçtikçe eski sağlığına hızla kavuşuyor. Yoğun fizik tedavi gören Başkan Böcek, bugün oğlu Gökhan ile yürüyüşe çıktı.Babası ile yürüyüşünden fotoğraf paylaşan Gökhan Böcek, "Biliyorum. Ona 'Asla yalnız yürümeyeceksin' diyen yüz binlerce seveni var. Bugünlük o gurur benim. Babamla hafta sonu Antalya keyfi" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

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