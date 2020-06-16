Son dakika! Koronavirüste son durum...16 Haziran tablosu açıklandı
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Son dakika! Koronavirüste son durum...16 Haziran tablosu açıklandı

Bir son dakika haberine göre Koronavirüste son durum.

16.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:48

Koronavirüste son durum...16 Haziran tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 2.721.003, toplam vaka sayısı 181.298, toplam vefat sayısı 4.842, toplam yoğun bakım hasta sayısı 732, toplam entübe hasta sayısı 303 toplam iyileşen hasta sayısı 153.379 oldu.

Bugün 17 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.015 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.

Son dakika! Koronavirüste son durum...16 Haziran tablosu açıklandı

Kaynak: İHA

Manşet

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