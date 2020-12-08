Son dakika... Koronavirüslü sağlık çalışanı baba ile kızının merdivenden diyaloğu duygulandırdı
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Son dakika... Koronavirüslü sağlık çalışanı baba ile kızının merdivenden diyaloğu duygulandırdı

08.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:51
Son dakika... Koronavirüslü sağlık çalışanı baba ile kızının merdivenden diyaloğu duygulandırdı

Son dakika haberlerine göre Koronavirüslü sağlık çalışanı baba ile kızının merdivenden diyaloğu duygulandırdıBursa'nın İznik ilçesinde koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı baba ile kızının diyaloğu duygusal anlar yaşattı.

Koronavirüslü sağlık çalışanı baba ile kızının merdivenden diyaloğu duygulandırdı

Bursa'nın İznik ilçesinde koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı baba ile kızının diyaloğu duygusal anlar yaşattı.İznik ilçesinde filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı Bülent Durmuş, koronavirüse yakalandı. Evde tedavisi devam eden Durmuş, eşi ve kızınını bulaştırmamak için kendisini evinin çatı katında izolasyon altına aldı.Bülent Durmuş, kızı Ecem Loya Durmuş ile olan diyaloğunu ise video kaydına alarak, sosyal medya üzerinden yayınladı. Baba ile kızın konuşması duygulandırdı.İznik İlçe Sağlık Müdürlüğü'ndeki filyasyon ekibinde görevli babası Bülent Durmuş'a merdivenlerden seslenen minik Ecem, 'Baba seninle sıkı sıkı sarılacağız. Bebekliğimdeki gibi yanında uyuyacağım. Baba keşke yanına gelebilseydim. Senle oyun oynamak istiyorum' dedi.

Baba Durmuş ise, "Yine sarılırız birtanem. Sıkı sıkı sarılacağız. Kurban olurum sana. Az kaldı bitanem. Karantina bitsin görüşeceğiz" diye yanıt verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı /  İlkay ALTAY

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