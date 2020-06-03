Son Dakika | Koronavirüslü kişinin doğum günü partisine polis baskını
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Son Dakika | Koronavirüslü kişinin doğum günü partisine polis baskını

Son dakika habere göre HAKKARİ'de izolasyon kurallarına uymayan koronavirüslü kişinin, arkadaşlarıyla düzenlediği doğum günü partisine polis baskın yaptı.

Son Dakika | Koronavirüslü kişinin doğum günü partisine polis baskını
03.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:33

HAKKARİ'de izolasyon kurallarına uymayan koronavirüslü kişinin, arkadaşlarıyla düzenlediği doğum günü partisine polis baskın yaptı. Polis, bir işyerindeki partiye katılan 4 kişiye 392'şer lira, iş yeri sahibine de 3150 lira idari para cezası uyguladı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan ve izolasyon kurallarına uymayarak, arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenleyen kişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "30.05.2020 günü İl Sağlık Müdürlüğünce, Covid-19 testi pozitif çıkan bir şahsın izolasyon kurallarına uymadığının bildirilmesi üzerine; Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlatmış. Yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın il merkezinde bulunan bir iş yerinde arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenlediği öğrenilmiştir. Bahse konu adrese yapılan baskında doğum günü partisi düzenleyen 4 şahsa "Sosyal Mesafe Kuralına Uymamak"tan 392 TL, iş yeri sahibine "İşletme Kapatma Yasağına Uymamak"tan 3.150 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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