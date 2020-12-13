Son dakika... Koronavirüse yenik düşen yaşlı çiftin cenazeleri aynı gün defnedildi
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Son dakika... Koronavirüse yenik düşen yaşlı çiftin cenazeleri aynı gün defnedildi

13.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:19
Son dakika... Koronavirüse yenik düşen yaşlı çiftin cenazeleri aynı gün defnedildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde yaşayan Hüseyin (79) ve eşi Hayriye Usta (80) bir süre önce Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine Kaşüstü Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaklaşık iki haftadır tedavileri devam eden ve sağlık durumları ağırlaşan Hüseyin Usta dün, eşi Hayriye Usta ise bugün hayatını kaybetti. Trabzonspor Kulübünde yöneticilik görevinde de bulunan Hüseyin Usta ile eşi Hayriye Usta için Sülüklü Mezarlığı avlusunda cenaze namazı kılındı.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınan namazın ardından yaşlı çiftin cenazeleri, özel kıyafetli ekiplerce buradaki mezarlığa defnedildi.

Bu arada, Trabzonspor Kulübü de Usta çifti için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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