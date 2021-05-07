Son dakika! Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü
Son dakika gündem haberi: KOCAELİ Devlet Hastanesi'nin eski çalışanı Nurşen Taş (39), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KOCAELİ Devlet Hastanesi'nin eski çalışanı Nurşen Taş (39), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Nurşen Taş, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine evde tedavisine başlanılan Taş, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 gündür özel hastanede tedavi gören Nurşen Taş, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Nurşen Taş'ın cenazesi Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU