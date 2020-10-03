Son dakika... Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'tan açıklama
03.10.2020 07:47 | Son Güncelleme: 03.10.2020 07:51
Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Danışmanlarından Hope Hicks'in koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından yaptırdıkları koronavirüs testinde eşi Melania Trump ve kendisinin test sonucu pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülen Trump, durumuna yönelik, "Bence iyi gidiyor, hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı