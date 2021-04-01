Son Dakika | Koronavirüse rağmen açık eğlence mekanındaki 41 kişiye, 166 bin lira ceza
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Son Dakika | Koronavirüse rağmen açık eğlence mekanındaki 41 kişiye, 166 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI - Haberler | Güncel
Son Dakika | Koronavirüse rağmen açık eğlence mekanındaki 41 kişiye, 166 bin lira ceza

Son dakika haber: KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık tutulan eğlence mekanındaki 41 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 166 bin 50 lira ceza uygulandı.

KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık tutulan eğlence mekanındaki 41 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 166 bin 50 lira ceza uygulandı. 

Konya Emniyet Müdürlüğü Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak'taki eğlence mekanının açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine adrese düzenlenen operasyonda, iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlendi. İçeride müzik ve alkol eşliğinde eğlenen 41 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 166 bin 50 lira ceza kesildi. İş yeri sorumlusu Ferhat Y. hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi. ?  


Son Dakika | Koronavirüse rağmen açık eğlence mekanındaki 41 kişiye, 166 bin lira ceza
Son Dakika | Koronavirüse rağmen açık eğlence mekanındaki 41 kişiye, 166 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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