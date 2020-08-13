Son Dakika | Koronavirüse karşı ?mucize ilaç? diye çamaşır suyu satan ABD'lilere gözaltı Son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüsü (Covid-19) iyileştirdiğini iddia ettiği 'mucize ilaç' (MMS) satarak 7 ABD'linin ölümüne neden olan Mark Grenon ve oğlu Kolombiya'da gözaltına alındı.

ABD'de koronavirüsü (Covid-19) iyileştirdiğini iddia ettiği 'mucize ilaç' (MMS) satarak 7 ABD'linin ölümüne neden olan Mark Grenon ve oğlu Kolombiya'da gözaltına alındı.

ABD'de koronavirüsü (Covid-19) iyileştirdiğini iddia ettiği 'mucize ilaç' (MMS) satarak 7 ABD'linin ölümüne neden olan Mark Grenon ve oğlu Kolombiya'da yakalandı. Kolombiyalı savcılar, 'Mucize Mineral Çözeltisi' veya MMS olarak adlandırılan maddenin, zehirli bir çamaşır suyu olduğunu açıkladı. Temmuz ayında Florida savcıları, Grenon ve üç oğlunu komplo kurmakla ve dolandırıcılıkla suçladı.

MUCİZE İKSİR YERİNE ÇAMAŞIR SUYUSuçlamaların detayında Grenon ve oğullarının, koronavirüsü iyileştirmek için mucize iksir olarak bir tür zehirli çamaşır suyu sattıkları ifade edildi. ABD'de aranan Grenon ve bir oğlu, Kolombiya'da ortaya çıktı ve Kolombiya polisi tarafından yakalandı. Kolombiyalı yetkililer, Grenon'un ABD'ye iade edeceklerini açıkladı. 7 ABDLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Grenon, Florida kentinde kendi kurduğu bir kilisenin kardinali olduğunu iddia ediyordu. Grenon ve üç oğlu, ABD'de HIV gibi birçok hastalığa çare olduğunu iddia ettikleri 'mucize ilaçlarını' 2019'dan beri satışını yapıyordu. Salgının başlamasıyla koronavirüse de iyi geldiğini iddia ettikleri sözde ilacı kullanan 7 ABD'li, zehirlenerek hayatını kaybetti. Grenon ve bir oğlu daha sonra Güney Amerika kıtasına giderek oradaki ülkelerde MMS'i satmaya başladı.

Kaynak: DHA