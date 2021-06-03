Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İHLAL EDEN MASAJ SALONUNA 19 BİN LİRA CEZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İHLAL EDEN MASAJ SALONUNA 19 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde pandemi tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen masaj salonu işletmecisi ile içeride bulunanlara 19 bin lira ceza uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde pandemi tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen masaj salonu işletmecisi ile içeride bulunanlara 19 bin lira ceza uygulandı. Salonda izinsiz çalışan 3 Nepal uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetimlerinde bir masaj salonunun pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği belirledi. Yapılan denetimlerde iş yerinin açık olduğu ve içerisinde 3 Nepal uyruklu kadın olmak üzere toplamda 9 kişinin bulunduğu tespit edildi. İşyeri sahibi ile içeride bulunan kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 19 bin lira idari para cezası uygulandı.

İşyerinde çalışma izni ve ikamet tezkeresi bulunmayan 3 Nepal uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İşyerinin mühürlenmesi içinde zabıta ekiplerine bilgi verildi.

Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İHLAL EDEN MASAJ SALONUNA 19 BİN LİRA CEZA
Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İHLAL EDEN MASAJ SALONUNA 19 BİN LİRA CEZA
Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İHLAL EDEN MASAJ SALONUNA 19 BİN LİRA CEZA
Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İHLAL EDEN MASAJ SALONUNA 19 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en çok İstanbul'da en az ise Bayburt'ta bulunuyor
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en çok İstanbul'da en az ise Bayburt'ta bulunuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Ali Babacan Ziya Selçuk Muharrem İnce
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İHLAL EDEN MASAJ SALONUNA 19 BİN LİRA CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 13:58:32. #1.16#

title