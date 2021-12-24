KORONAVİRÜS TEDAVİSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANEDEN FİRAR EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Haberler
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KORONAVİRÜS TEDAVİSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANEDEN FİRAR EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANEDEN FİRAR EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, 6 ay önce koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü A.B. (29), polisin çalışmasıyla yakalandı.

OSMANİYE'de, 6 ay önce koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü A.B. (29), polisin çalışmasıyla yakalandı.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 14,5 yıl hüküm giyen A.B., 6 ay önce cezasını çektiği cezaevinde koronavirüse yakalanınca, tedavi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.B., burada firar etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri A.B.?nin Esenevler Mahallesi'nde bir iş yerinde olduğu bilgisine ulaştı. A.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen A.B., Toprakkale T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANEDEN FİRAR EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANEDEN FİRAR EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANEDEN FİRAR EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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