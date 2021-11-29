Son dakika! Koronavirüs tedavisi gören diyetisyen hayatını kaybetti

ANKARA (DHA) - ANKARA Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde görevli diyetisyen Şerife Nurdoğdu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk annesi diyetisyen Şerife Nurdoğdu, geçtiğimiz ay yüksek ateş ve vücudunda yaşadığı kırgınlıklar nedeniyle Kovid-19 testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Nurdoğdu, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Ek Binası'nda bulunan birinci basamak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nurdoğdu, durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Binası'nda bulunan Kovid-19 Yoğun Bakım Ana Ünitesi'ne sevk edildi. Nurdoğdu, yoğun bakımda hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.

Türk Tabipleri Birliği (TBB), Nurdoğdu'nun vefatının ardından yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan diyetisyen Şerife Nurdoğdu'yu Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.